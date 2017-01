Taakstraf geëist voor messteken tijdens Delfsail

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen een 27-jarige man uit Delfzijl is een taakstraf van 100 uur geëist en ruim vier maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij een plaatsgenoot met een mes zou hebben gestoken.

Dat gebeurde op de eerste dag van DelfSail in Delfzijl. Daar speelt al langer een vete tussen twee families van Antilliaanse komaf. De ruzie ging zover dat wijkagenten zich er intensief mee bemoeiden, zo bleek tijdens de rechtszitting.



Mes

De Delfzijlster kwam op 30 juni in het centrum vier mannen tegen die bij de rivaliserende familie hoorden. Bij een cafetaria zou hij tegen hen zijn uitgevallen en een van hen hebben gestoken met een mes. Het slachtoffer moest worden geopereerd aan de pezen van zijn duim. Een ander van het groepje zou hij met het mes hebben bedreigd.



Volgens de verdachte werd hij ingesloten door de vier mannen. Hij had wel een mes op zak, maar dat had hij niet gebruikt, zegt hij.



Schadevergoeding

De officier van justitie vindt dat de Delfzijlster in totaal ruim 4000 euro schadevergoeding moet betalen aan de slachtoffers van de messteken en de bedreiging.

Door: RTV Noord Correctie melden