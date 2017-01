Freek de Jonge: 'Breiwerk staat symbool voor oplossing aardbevingsproblematiek'

Tijdens zijn actietournee door onze provincie heeft Freek de Jonge donderdag de breipennen opgepakt.

Op landgoed Ekenstein in Appingedam deed hij mee aan 'breien met Agnes'. Het doel is een warme deken van breiwerk, waarmee het kleinste huisje van Groningen wordt ingepakt. Dat huisje staat in Rottum. De initiatiefnemers willen laten zien dat we onze huizen beter moeten isoleren, zodat we geen gas meer nodig hebben.Echt zelf meebreien, daar waagt De Jonge zich niet aan. 'Ik ben heel onhandig en heb veel te dikke vingers. Als ik breipennen moet vasthouden, verkramp ik meteen.' Wel gebruikt de cabaretier de brei-actie als metafoor. 'Als één man zo'n huisje moet inbreien, wordt het niets. We moeten met elkaar aan het probleem van de aardbevingen werken.'De Jonge is optimistisch over het effect van zijn actietournee. 'De bijeenkomsten hebben hele concrete dingen opgeleverd, die in een manifest komen. Bovendien heb ik het gevoel dat er bij de politiek wel bereidheid is om iets aan de problematiek te doen. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik heb er een goed gevoel over', zegt De Jonge.Het kleinste huisje van Groningen wordt op 3 maart ingepakt in de gebreide deken.