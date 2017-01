Harm Post vertrekt per 1 oktober bij Seaports

Directeur Harm Post vertrekt per 1 oktober bij Groningen Seaports. Dat heeft hij donderdag bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Groningse havenbedrijf.

De 63-jarige Post vindt dat het tijd is voor nieuwe uitdagingen.



Post zoekt die uitdaging op het gebied van interim-management, bedrijfsadviezen, begeleiden van jonge ondernemers, dagvoorzitterschappen en commissariaten.



Opvolger

Met de aankondiging van het vertrek van Harm Post is ook de procedure gestart voor het zoeken naar een geschikte opvolger



Pioniersfase

Voor Post is de pioniersfase van de Groninger zeehavens afgerond. Het havenbedrijf heeft een stevige positie opgebouwd. Grote investeringen in haven-infrastructuur hebben een investeringsgolf van ruim 6 miljard euro uitgelokt. Nieuwe internationale concerns hebben de weg naar de havens van Eemshaven en Delfzijl weten te vinden.

