Kamp wijkt niet: windpark in Drentse Veenkoloniën moet er komen

De 45 windmolens in de Drentse Veenkoloniën, onder de rook van Stadskanaal en Musselkanaal, komen er alsnog. Minister Henk Kamp legt de motie van de SP en de PvdA om een bezinningsperiode in te lassen, naast zich neer.

De SP en de Partij van de Arbeid vroegen in december vorig jaar via een motie om een bezinningsperiode in te lassen, maar Kamp wil daar niet aan.Volgens de minister van Economische Zaken is terugtrekken van het windpark geen optie, omdat dat ruimte zou geven aan investeerders om een schadeclaim in te dienen bij het Rijk. Bovendien zou Drenthe dan niet meer voldoen aan de afspraken in het Energieakkoord.De windmolens zullen geplaatst worden langs de provinciegrens met Groningen, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De gemeente Stadskanaal is geen direct belanghebbende, maar wel een fervent tegenstander van de komst van deze windmolens.