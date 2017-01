Tegenwind-voorman Nieboer: 'Kamp is een autist'

Tegenwind-voorman Jan Nieboer is woedend over het feit dat minister Henk Kamp de motie voor een bezinningsperiode voor het windpark in de Drentse Veenkoloniën naast zich neerlegt.





'Kamp stuurt aan op burgeroorlog'

Volgens Nieboer wil Kamp niet meedenken met de inwoners van het gebied. 'Hij stuurt in dit gebied aan op een burgeroorlog. De mensen zijn des duivels. Ze hadden hoop gekregen door de motie, en die hoop boort hij de grond in.'



Alternatieve plan is van de baan

Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is fel tegenstander van de 45 windmolens onder de rook van Musselkanaal en Stadskanaal. Het heeft samen met ondernemers in de Kanaalstreek een alternatief plan voor zonnepanelen ontwikkeld. Dat plan kreeg geen voet aan de grond.



