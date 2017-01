Eierbal-les op scholen?

Het Eierbal Genootschap wil graag dat scholen de typisch Groningse lekkernij opnemen in het lesprogramma. Het Noorderpoort College staat hier positief tegenover.

Het Genootschap is druk bezig om de eierbal een beschermde status te geven. Zo is er een aanvraag ingediend bij het Centrum voor Volkscultuur om de eierbal op de immateriële erfgoedlijst te zetten. Ook willen ze graag dat de eierbal van generatie op generatie over gebracht wordt. De eierbal opnemen in een lesprogramma kan daarbij helpen.Het Genootschap heeft de eerste school al gevonden die zich wil ontfermen over de eierbal. Het Noorderpoort College in Winschoten staat positief tegenover het idee. 'Het lijkt ons heel leuk om onze leerlingen een eierbal te laten maken', vertelt docent Jos Bijl. Hij geeft kookles. 'Het is toch erfgoed. Iedereen kent de eierbal wel en heeft het misschien wel eens gegeten. Het is leuk voor onze opleiding om er een te maken'.Het lijkt docent Jos Bijl leuk als de leerlingen gaan strijden om wie de beste eierbal maakt. Want: een goede eierbal is perfect rond, en het ei moet precies in het midden zitten.'Het lijkt ons ontzettend leuk om hier een lesje in de eierbal te geven', vertelt oud-cafetariahouder en lid van het genootschap Peter Kars. 'Zo kunnen we mooi de traditie doorgeven op jonge mensen'. Kars zal de leerlingen laten zien hoe een eierbal gemaakt moet worden. Ook wil het genootschap de leerlingen iets bijbrengen over de historie van de eierbal.Als er meer scholen zijn die een eierbal-les willen krijgen dan kunnen ze zich melden via: eierbal@rtvnoord.nl