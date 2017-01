'Eurokaartje 2,50 euro? Dan OV-chipkaart eenvoudiger'

De prijs van de Eurokaartjes in de bus gaat omhoog. In plaats van twee euro betaal je straks 2,50 euro voor een kaartje.

Het OV-bureau Groningen Drenthe wil er op deze manier voor zorgen dat meer klanten een OV-chipkaart gaan gebruiken. Het OV-consumentenplatform Groningen heeft hier begrip voor, maar stelt wel enkele voorwaarden aan de prijsstijging.Sjak Rijploeg van het platform: 'Als de Eurokaartjes duurder worden, moet de OV-chipkaart voordeliger en gemakkelijker worden. Ik snap dat contant geld in de bus niet wenselijk is in verband met de veiligheid. Maar heel veel mensen kopen nu nog een Eurokaartje, terwijl ze daarmee duurder uit zijn dan met een chipkaart. Het gebruik van die kaart moet daarom eenvoudiger worden.'Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft nog niet gereageerd op dit advies van het OV-consumentenplatform Groningen. 'Maar ik ga ervan uit dat ze hier heel serieus mee omgaan', aldus Rijploeg.