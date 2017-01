Ook Hoesen kiest voor een Amerikaans avontuur

Opnieuw maakt een speler van de FC Groningen de overstap naar Amerika. Danny Hoesen verkast per direct naar San Jose Earthquakes.

Manager technische zaken Peter Jeltema wil de overgang niet bevestigen. Wel vertelt hij dat Hoesen donderdagmiddag afwezig was bij de training. 'Wij hebben Danny toestemming gegeven zich te oriënteren op een andere club.'Hoesen zou er persoonlijk al uit zijn met de club op het hoogste niveau in Amerika. Verdere details over de transferzijn nog niet bekend.Hij kan de vierde Groninger in een jaar tijd worden die een transfer maakt naar de Major League Soccer. Johan Kappelhof, Michael de Leeuw (beiden Chicago Fire) en Albert Rusnák (Real Salt Lake) gingen hem voor.Hoesen kwam in de zomer van 2014 van Ajax naar FC Groningen. Hij debuteerde tegen Aberdeen in de Europa League. Zijn eerste treffer was in de beker tegen Barendrecht.In totaal droeg de 26-jarige Limburger 78 keer het shirt van de FC en maakte 15 goals. AFgelopen zomer kreeg hij de te horen dat hij op zoek mocht naar een nieuwe club.