Eis: klussende Pool met sneeuwvrij dak moet 6,5 ton hennepgeld ophoesten

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 38-jarige Poolse man is een taakstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist vanwege een hennepkwekerij. Deze hield hij in een schuur achter zijn huis in Lageland.

Van de officier van justitie moet hij bovendien bijna 650.000 euro aan illegale verdiensten in de staatskas storten.



Sneeuw

De kwekerij met 900 planten werd in februari 2014 door de politie bij toeval ontdekt tijdens metingen die ze deden vanwege vermoedens van een kwekerij in Garmerwolde. Toen ook nog de sneeuw op het dak als enige in de straat bleek te zijn gesmolten, was dat genoeg aanwijzing voor een inval.



De Pool had een klusbedrijf. Hij wilde zich specialiseren in kunststof kozijnen, maar had niet genoeg geld. Daarop begon hij een hennepkwekerij bij zijn huurhuis.



Twee verhalen

Over hoe dat ging, kwam hij met twee verklaringen. Bij de politie vertelde hij tot in detail dat hij zelf de kwekerij had opgezet, dat hij de hennep zelf verkocht bij coffeeshops in Groningen en ook hoeveel hij daarmee verdiende. Dat zou neerkomen op ruim 200.000 euro.



In de rechtbank kwam hij met een ander verhaal. Hij was benaderd door een onbekende man, aangeduid als 'de oom', die hem een deel van de opbrengsten beloofde in ruil voor de hennepkwekerij in zijn huis. Hij verdiende daarmee 35.000 euro.



Rekenmodel

De officier van justitie ging vanwege de gedetailleerdheid uit van zijn eerste verhaal. De teruggevorderde 650.000 euro baseerde ze op een rekenmodel dat de politie vaker gebruikt voor hennepopbrengsten. Ze ging uit van de 22 oogsten die de man aanvankelijk zelf had bekend.



'Oom'

De advocaat bepleitte dat het verhaal over de 'oom' veel geloofwaardiger was. 'Er zijn veertien knipschaartjes aangetroffen in de kwekerij. Waarom zou dat nodig zijn als hij alles samen deed met zijn inwonende vriend?'



Die vriend, een 36-jarige Poolse man, werd medeplichtigheid aan de hennepkwekerij verweten. Hij controleerde enkel de lampen en gaf af en toe water. De officier vindt dat hij een boete van 900 euro moet betalen.



Stroom

Netbeheerder Enexis vroeg om een schadevergoeding van bijna 9000 euro voor illegaal afgetapte stroom. De rechtbank doet uitspraak op 2 februari.

Door: RTV Noord Correctie melden