Zestien patiënten UMCG liggen in quarantaine na vondst VRE-bacterie

(Foto: Groningen in Beeld/Jaap Elevelt)

Zestien patiënten in het hartcentrum van het UMCG zijn positief getest op een besmettelijke darmbacterie, die kan leiden tot infecties bij ernstig zieke mensen. De patiënten liggen in quarantaine.

Bron onbekend

Volgens woordvoerder Marjolein Bogaards is de bacterie ongevaarlijk voor gezonde mensen. Wat de bron van de besmetting is, is onbekend. Verplegend personeel draagt beschermende kleding om verdere verspreiding te voorkomen.



Bogaards : 'Sinds deze week hebben we de bacterie in het ziekenhuis. Dit kwam bij toeval aan het licht. Inmiddels hebben we maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen'. Het gaat om de VRE-bacterie, vancomycine-resistente enterokok.



Mogelijke meerdere besmettingen

Bogaards sluit niet uit dat er nog meer besmette mensen zijn. Mensen die in de buurt van besmette patiënten zijn geweest, worden getest. De uitslagen hiervan worden de komende dagen verwacht.



'Opnamestop'

Een verpleegafdeling en de intensive care van het hartcentrum hebben een opnamestop. 'Logischerwijs ga je geen mensen die niet besmet zijn plaatsen op een afdeling met besmette patiënten', aldus Bogaards.

Door: RTV Noord Correctie melden