Ontslagen NAM-manager door collega's gesteund in rechtszaal

De ontslagen ICT-manager Bob van Luijk kreeg in zijn strijd tegen de NAM volop steun in de rechtszaal van oud-collega's van het gasbedrijf. Van Luijk spande de zaak aan tegen de NAM, omdat hij onterecht ontslagen zou zijn.

De NAM ontsloeg de medewerker, omdat hij als voorzitter van de FNV kadergroep bij de NAM vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. 'Klinklare onzin. Het ontslag is gebaseerd op een grote leugen', zegt zijn advocaat.Bob van Luijk werkte 31 jaar bij de NAM. In oktober werd de 62-jarige man uit Beilen ontslagen. Dit was drie maanden voordat de man met vervroegd pensioen zou gaan. Voor deze vrijwillige opstap zou de man een ontslagvergoeding van bijna 550.000 euro mee krijgen. Dit wordt hem moedwillig door de neus geboord, zei Van Genderen.Van Luijk was vanwege zijn grote pensioenkennis betrokken bij de procedure van de FNV bij de Commissie voor de Rechten van de Mens. Hij deelde zijn kennis over de mogelijke leeftijdsdiscriminatie bij de nieuwe pensioenregeling die zusterbedrijf Shell doorvoerde.Van Luijk zou gegevens hebben doorgespeeld aan de FNV. 'Informatie die gewoon op internet is te vinden', zei zijn advocaat. Door dit ontslag heeft Van Luijk geen salaris meer en kan hij zich niet beroepen op een werkloosheidsuitkering.De zaak is voor de vakbond een principekwestie. 'Als het ontslag wordt bekrachtigd door de rechter, komt het vakbondswerk onder druk te staan. En wordt het kaderleden onmogelijk gemaakt goed kaderwerk te verrichten'.Volgens de FNV ontbreekt de dringende reden om Van Luijk te kunnen ontslaan. Bovendien is de man nimmer gehoord en heeft hij zich niet kunnen verdedigen. Een belangrijke zaak voor FNV en de zitting werd bijgewoond door een delegatie van de FNV waaronder voorzitter Liza van Nuysenburg en vakbondsbestuurder Henk Korthof.De advocaat van de NAM verfoeide de aantijgingen van de vakbond. 'Ze willen NAM in een kwaad daglicht stellen'. Volgens Sagel heeft Van Luijk het ontslag aan zichzelf te danken doordat hij gedragscodes heeft overtreden.De rechter doet binnen vier weken uitspraak.