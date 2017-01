Eemsmond tevreden over vuurwerkvrije zones

(Foto: Gemeente Eemsmond/Bewerking RTV Noord)

De gemeente Eemsmond is tevreden over het instellen van vuurwerkvrije zones. Een officiële evaluatie moet nog komen, maar volgens burgemeester Marijke van Beek zijn de eerste signalen positief en heeft het gewerkt.

Van Beek reageerde donderdagavond tijdens de raadsvergadering op vragen van het CDA.

Streng opgetreden

Gedurende de jaarwisseling was het rond twee verzorgingscentra's, dierenweides en hertenkampen in de gemeente verboden om op Oudsjaarsavond vuurwerk af te schieten. Het was voor het eerst dat de gemeente Eemsmond vuurwerkvrije zones had ingesteld.



'Streng optreden wethouder'

Volgens Van Beek heeft wethouder Harrie Sienot nog wel moeten optreden tegen jongeren die aan het carbidschieten waren vlakbij een dierenweide. 'Onze wethouder had hier goed zicht op en heeft hiertegen streng opgetreden', vertelt burgemeester Marijke van Beek.



Foutje

Maar volgens de burgemeester waren deze jongeren niet in overtreding omdat het instellen van een vuurwerkvrije zone het carbidschieten niet verbiedt. Dat moet volgens haar dan ook volgend jaar beter geregeld worden.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden