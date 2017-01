'Lantaarnpalen zijn te fel en verlichten op sterkte van een voetbalstadion'

(Foto: Flickr / Murky1 (Creative Commons))

In Stitswerd hebben dorpsbewoners last van de straatverlichting. Volgens Peter op 't Holt, fractievoorzitter van de D66 in de gemeente Eemsmond, zijn de lampen net zo fel als de verlichting in een voetbalstadion.

Begin vorig jaar zijn de armaturen en de lampen vervangen van de lantaarnpalen in het dorp om energie zuinig te kunnen verlichten. 'De straatverlichting is nog steeds oogverblindend fel' aldus Peter op 't Holt. Hij wil dat de gemeente stappen onderneemt.



Verkeerde kleur

Wethouder Harald Bouman laat weten dat er al naar gekeken is. 'De verlichting draait nu nog maar op twintig procent van zijn kracht. Het lijkt dus niet aan de sterkte te liggen maar aan de kleur'. De wethouder gaat kijken hoe dit aangepast kan gaan worden.



'Lampen vervangen kost tijd'

Uiterlijk in april moet er een oplossing komen. Als het licht namelijk vervangen moet worden dan kost dat tijd aldus de wethouder.

Door: Jeroen Berkenbosch