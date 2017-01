Bert Haandrikman wint Gouden RadioRing voor Beste Programma

Bert Haandrikman heeft de Gouden RadioRing gewonnen, de prijs voor het beste radioprogramma. De oud-presentator van RTV Noord wint hiermee opnieuw een prestigieuze prijs.

In 2013 en 2015 won Haandrikman al de Zilveren RadioSter, de prijs voor beste radioman van Nederland.Haandrikman nam het op tegen de programma's Ekdom in de Ochtend en de Top 2000. De geboren Drent won de Gouden RadioRing voor het programma Helemaal Haandrikman. Dat programma is vanaf 1 januari gestopt.'Dit is echt fantastisch', zei Haandrikman in een reactie. 'Ik ben mijn programma kwijtgeraakt in 2016 en dat heeft mij heel veel pijn gedaan.' Hij roemde zijn luisteraars, die hem erg hebben gesteund. 'Ik heb duizenden reacties gekregen.'De presentator moest plaatsmaken voor Wouter van der Goes, die door de komst van Ruud de Wild naar de avond ging. Hij is nu nog in het weekend te horen op NPO Radio 2.