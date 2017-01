Oldambt houdt molens en torens voorlopig zelf in bezit

(Foto: RTV Noord/Groningen in Beeld - Henk Binnendijk)

Het Oldambtster gemeentebestuur ziet er voorlopig van af om molens en kerktorens in de gemeente over te dragen aan andere partijen. De kosten zijn op dit moment te hoog.

De gemeenteraad wilde eigenlijk af van de vier molens en vijf losse torens, onder meer die in Beerta en Scheemda. Maar volgens wethouder Kees Swagerman (SP) is zo'n overdracht op dit moment niet haalbaar.



'Je kunt er niet zoveel mee'

'Voor de torens waren we in gesprek met de Stichting Oude Groninger Kerken, maar die hebben simpelweg geen belangstelling voor een toren alleen', zegt Swagerman. 'En dat is ook een beetje ons probleem: je kunt er niet zoveel mee.'



Weinig zin

Volgens Swagerman wilden de partijen ook geld mee voor het onderhoud de eerste jaren. Die operatie zou de gemeente 1,5 miljoen euro kunnen kosten. 'Dus dat heeft op dit moment weinig zin, en voor dit jaar is het onderhoud al gedekt in de begroting.'



Het besluit van het gemeentebestuur is een voorlopige. De gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren.

Door: RTV Noord Correctie melden