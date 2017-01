Eerste schop Spa World moet dit jaar de grond in

(Foto: spaworldhotel.nl)

Een subtropisch zwembad, een zorghotel en een wellnesshotel moeten Bad Nieuweschans nog meer op de kaart zetten als kuuroorddorp.

De initiatiefnemers van het Spa World Hotel hebben de staat van hun plannen donderdag gepresenteerd aan de inwoners van Bad Nieuweschans.



Spa World moet aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans verrijzen. Het piramidevormige zwembad moet vanaf de A7 de blikvanger van het complex worden. De verschillende hotels hebben samen zo'n 170 kamers. De bouw moet dit jaar nog beginnen, zodat Spa World Hotel in 2019 de deuren kan openen.



Ambitieus

In dorpshuis de Akkerschans zaten zo'n 75 belangstellenden, overwegend dorpsbewoners. Zij zagen in de presentatie de ambitieuze plannen van Spa World, maar veel Schanskers lieten ook merken nog niet overtuigd te zijn van alle plannen.



Eerst maar eens zien

Dat geldt ook voor Dorpsbelangen, in de persoon van voorzitter Peter Hagedoorn. 'Dit zijn plannen die we al tien jaar kennen, nog vanuit de oude gemeente Reiderland', zegt hij. 'Dus dan is het logisch dat het enthousiasme wat afneemt. En ja, die verhalen over 200 banen... Ik moet het eerst allemaal maar zien, denk ik.'



Toch hoopt Hagedoorn wel dat er iets van de grond komt. 'Plannen maken is prima, maar dan moet er nu wel een keer iets gebeuren.'



Zelfverzekerd

Hoe dan ook, de initiatiefnemers van Spa World zijn zelfverzekerd. Dit voorjaar wordt volgens hen de bouwvergunning aangevraagd. De plannen voldoen aan het bestemmingsplan. Daar heeft de gemeenteraad van Oldambt in 2013 al zijn goedkeuring aan gegeven. Rond de bouwvak hopen ze bij Spa World de bouwvergunning daadwerkelijk binnen te hebben.



Fontana

Bad Nieuweschans is natuurlijk al bekend door dat andere kuuroord: Fontana Resort. Fontana is eerder deze maand door ANWB-leden uitgeroepen tot Leukste Uitje van Groningen. Het kuuroord is volop bezig met het uitbreiden. Het project moet dit najaar helemaal klaar zijn.



Vanuit Fontana zijn er al langer bezwaren tegen de komst van Spa World. Zo is er ook een juridische strijd aan de plannen vooraf gegaan. De Fontana-directie stapte zelfs naar de Raad van State, maar die veegde begin 2015 alle bezwaren van tafel.

