Kamp over windmolenbesluit: 'Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen'

Minister Henk Kamp vindt dat de procedure voor een windmolenpark in de Veenkoloniën dermate ver is, dat er geen weg terug is.

'De procedures voor bijvoorbeeld de inpassing en de vergunning zijn al geweest, ook de subsidie is verleend', zegt hij tegenover RTV Drenthe . 'Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid, en die heb ik genomen.''Er zijn onderzoeken en inspraakmomenten geweest. Op een gegeven moment is die periode voorbij. Nu moet de Raad van State zich halverwege dit jaar nog uitspreken, ik kan verder niks.'Volgens Kamp was het in theorie wel mogelijk dat de windmolenplannen ingetrokken zouden worden. 'Maar dat betekent dat je helemaal opnieuw moet beginnen', stelt hij. En dat ziet de minister niet zitten.Tegenstanders van windmolens in de Veenkoloniën zien liever een zonnepark in het gebied.'Dan moeten er eerst initiatiefnemers zijn met een rendabele opzet', zegt Kamp over zo'n zonnepark. "Dan kun je vervolgens een nieuwe procedure beginnen, maar dat is een proces van een paar jaar. Dan begin je helemaal blanco en dan moet je maar kijken waar het eindigt.'Volgens Kamp passen windmolens in de energiedoelstellingen van de overheid. Tegelijkertijd begrijpt hij dat windenergie in de betreffende gebieden op weerstand stuit.'Als we het op landelijk niveau hebben over dat we naar duurzame energie gaan, dan is iedereen het ermee eens. Maar als je in je eigen buurt windmolens krijgt, dan gaan mensen voor hun eigen belang en hun eigen huis. Ze komen dan tot andere conclusies, ik begrijp hoe dat gaat.'De windmolens zullen geplaatst worden langs de provinciegrens met Groningen, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De gemeente Stadskanaal is geen direct belanghebbende, maar wel een fervent tegenstander van de komst van deze windmolens.