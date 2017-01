Damster raad maakt zich zorgen om tarieven sporthallen

(Foto: Google Streetview)

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Appingedam hebben donderdagavond hun zorgen geuit over de hoogte van de zaalhuur van sporthallen. Die zou voor sommige verenigingen te hoog zijn.

'Vrijwilligers maken zich zorgen om de financiën van hun vereniging. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?', zei Ina Schenkel van de ChristenUnie.



'Verschil in tarieven?'

Volgens Schenkel is de zaalhuur in Appingedam hoger dan in omliggende gemeenten. Ook de PvdA zag verschillen met tarieven in omliggende verenigingen. Daardoor zouden sommige verenigingen in financiële problemen komen.



Volgens wethouder Martien van Bostelen is het vergelijken van tarieven voor sporthallen lastig, omdat de hoogte van gemeentelijke subsidies flink kan verschillen.



Zaken op een rij

Het gemeentebestuur gaat de huurtarieven voor sporthallen de komende maanden op een rij zetten en toch vergelijken met omliggende gemeentes. Daarna praat de raad er verder over.

Door: Martin Drent Correctie melden