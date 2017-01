Appingedam koopt 'rotte kies'

'Dit is een historisch moment. Na twintig jaar leegstand, vele rechtszaken en procedures kunnen we de zusterflat kopen en slopen.'

Wethouder Annalies Usmany is blij dat de Damster raad donderdag unaniem akkoord is gegaan met de aankoop van de Solwerderflat. De voormalige zusterflat staat bij verzorgingstehuis Solwerd in Appingedam. Het werd gebouwd in de jaren '60 voor studenten verpleegkunde.Twintig jaar geleden kwam de flat leeg te staan en in de loop der jaren is het gebouw verpauperd. Zo waren er meerdere inbraken en brandjes.In die twintig jaar hadden verschillende instellingen plannen om buitenlandse werknemers, daklozen of ex-verslaafden in de zusterflat te huisvesten. De gemeente hield dat tegen.'We hebben tien jaar voor de rechtbank gestaan, soms zelfs tot aan de Raad van State aan toe. Maar als je de regels verruimt, kom je nooit meer van die flat af. We zijn bij elke zaak in het gelijk gesteld. Dat heeft onze juridische afdeling trouwens wel tien jaar lang van de straat gehouden', vertelt Usmany.Wat er met het terrein van de flat gaat gebeuren is nog onduidelijk. De gemeente is alleen eigendom van het stukje waar de flat op staat. 'Hoe we dat gaan invullen, is van latere zorg. We zijn al heel lang bezig de rotte kiezen op te knappen of te slopen. Deze stond nog op ons wensenlijstje. Als de kans voorbij komt, moet je hem pakken', vertelt de wethouder.De gemeente legt 70.000 euro neer voor de aankoop van de flat. Naar verwachting wordt het gebouw nog dit jaar gesloopt.