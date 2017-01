Lot 't Jonkertje lijkt bezegeld: 'Dit komt rauw op je dak'

De kans dat de openbare basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart na dit schooljaar nog een jaar open blijft is klein.

Dat zegt directeur Gerrit Rotman van Westerwijs, de organisatie voor openbaar basisonderwijs in het Westerkwartier.Vorige week kregen de ouders te horen dat 't Jonkertje aan het eind van dit schooljaar dicht gaat omdat er te weinig leerlingen zijn. De ouders vinden dat veel te snel en willen dat de school een jaar langer openblijft.Maar de kans daarop is klein, bleek donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst voor de ouders.'t Jonkertje heeft op dit moment 31 leerlingen. Volgens Westerwijs zijn dat er te weinig om de school op een verantwoorde manier open te houden. Bovendien komt de kritische ondergrens van drieëntwintig leerlingen snel dichterbij.'t Jonkertje heeft nu geen groep acht en in groep zeven zitten tien leerlingen. Als die na het volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan dan is het leerlingen aantal door de ondergrens gezakt.Westerwijs wil dat niet afwachten en daarom nu de school afsluiten. Volgens Rotman is er ook weinig kans dat het leerlingen aantal gaat groeien.De ouders zijn overvallen door het besluit van Westerwijs nu ze binnen een half jaar een anders school voor hun kinderen moeten vinden. Harro Nijdam: 'Mijn dochter zat op een andere school. Daar sneeuwde ze helemaal onder. Hier is ze helemaal opgebloeid en doet ze het goed. We zijn heel blij met 't Jonkertje en dan valt het rauw op je dak dat je kind weer naar een andere school moet.'Ook Roelof Walters is niet blij dat het allemaal zo snel gaat: 'Geef ons een jaar extra om het op een fatsoenlijke manier met elkaar af te sluiten. Maar ik heb weinig hoop dat dat gaat gebeuren. Het besluit staat vast, Westerwijs lijkt niet naar ons te willen luisteren.'Directeur Rotman van Westerwijs is somber gestemd. 'Het is een voorgenomen besluit, dus is het nog niet definitief', zegt hij.'Ik ga met de medezeggenschapsraad en het bestuur praten over wat ik hier vanavond van de ouders heb gehoord. We gaan de ouders helpen om een andere school voor hun kind te vinden. Mocht dat niet lukken, dan moet de school misschien nog een jaar open blijven, maar daar ga ik niet van uit.'