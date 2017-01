UMCG 'moet wel maatregelen treffen' na vondst VRE-bacterie

(Foto: Erik Hogeboom)

Opperste staat van alertheid in het hartcentrum van het UMCG. Bij zestien patiënten is de besmettelijke VRE-bacterie gevonden, zo werd donderdagavond bekend. 'Tot nu toe is niemand ziek, maar we moeten wel maatregelen treffen', zegt Alex Friedrich, hoofd medische microbiologie van het ziekenhuis.





Ongevoelig voor antibiotica

'Het is een normale darmbacterie, die iedereen in zijn darmen heeft. U en ik ook. We worden er ook niet ziek van. Maar als een patiënt een transplantatie heeft gehad, of op de intensive care ligt, kan het tot een infectie leiden. En dit is een variant die ook nog eens ongevoelig is voor vele antibiotica. We willen niet dat die bacterie tot een infectie leidt.'



Lees ook: Zestien patiënten UMCG liggen in quarantaine na vondst VRE-bacterie De bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar de bacterie kan tot infecties leiden bij ernstig zieke mensen.'Het is een normale darmbacterie, die iedereen in zijn darmen heeft. U en ik ook. We worden er ook niet ziek van. Maar als een patiënt een transplantatie heeft gehad, of op de intensive care ligt, kan het tot een infectie leiden. En dit is een variant die ook nog eens ongevoelig is voor vele antibiotica. We willen niet dat die bacterie tot een infectie leidt.'

Door: RTV Noord Correctie melden