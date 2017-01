Harm Post zet zich 'graag en vol overtuiging' in voor Groningen Airport Eelde

Harm Post, de vertrekkend directeur van Groningen Seaports, gaat zich inzetten voor Groningen Airport Eelde. Sinds afgelopen woensdag heeft Post zitting in een stuurgroep die ervoor moet zorgen dat de bedrijvigheid rond het vliegveld een vlucht neemt.

'De luchthaven is ontzettend belangrijk voor de noordelijke economie. Daar zet ik me graag en vol overtuiging voor in, met mijn expertise die ik in het bedrijfsleven heb opgedaan. Want die luchthaven, die moet gewoon blijven.'Post gaat zich onder meer bezighouden met het vinden van huurders voor een aantal leegstaande kantoorpanden op het terrein rond de luchthaven. 'In de havens heb ik wel bewezen dat het vol krijgen van lege grondstukken is wat wij kunnen. En we willen de binding met het bedrijfsleven definitief maken. Zodat die zich ook mee verantwoordelijk voelen en mee gaan doen in het zeker stellen van de toekomst van de luchthaven. '