Striptekenaar Jan Kruis op 83-jarige leeftijd overleden

Striptekenaar Jan Kruis is overleden. Kruis stond aan de wieg van het Stripmuseum in Groningen.

Kruis was al lange tijd ziek. Zijn familie maakte de dood van de striptekenaar vrijdagochtend bekend. Kruis is thuis gestorven, in het Drentse dorp Mantinge.De eerste Jan, Jans en de kinderen, een strip met autobiografische elementen, verscheen op 12 december 1970 in het tijdschrift Libelle. Kruis tekende de wekelijkse strip bijna dertig jaar lang. In 1999 ging hij met pensioen en droeg hij zijn werk over aan een groep tekenaars die onder de naam Studio Jan Kruis werken.In Kruis' woonplaats Mantinge wordt al een tijd gewerkt aan de opening van een Jan Kruis Museum.Kruis is 83 jaar geworden.