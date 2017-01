Op je 57ste met pensioen? Stel uit Peize bewijst dat het kan

Op je 57ste al met pensioen? Hans Klamer en Marleen Riegman uit Peize doen het. 'Onze droom gaat in vervulling.'

Tien jaar lang zette het stel geld opzij, om tien jaar eerder dan gebruikelijk met pensioen te kunnen, vertelden ze RTV Drenthe Riegman en Klamer willen tijdens hun vervroegde pensioen avontuurlijke reizen maken, te beginnen met de Azoren.'We gaan backpacken, wildkamperen en de rest van de bucketlist afwerken. Gewoon het gevoel van: nu kan het nog', vertelt Marleen Riegman.Ze proberen zo zuinig mogelijk te leven. Het duo koopt vrijwel nooit nieuwe kleren, heeft een eigen groentetuin en als ze boodschappen doen, kopen ze alleen producten die in de aanbieding zijn. Klamer laat een deel van zijn pensioen eerder uitbetalen en hun huis in Peize wordt verhuurd. De bijkeuken wordt verbouwd tot studio.De ruimte waar Hans en Marleen gaan wonen is ongeveer net zo groot als een studentenkamer. 'We verwachten bijna niet in Nederland te zijn, dus we hebben niet zoveel nodig. Het is altijd nog 22 vierkante meter groter dan ons tentje', aldus Hans.De avonturen van hun reizen leggen ze vast in een blog