'Wagif is een Eeldenaar, hij is een van ons'

Wagif Faredzjualev uit Eelde-Paterswolde dreigt op 3 februari te worden uitgezet naar Azerbeidzjan terwijl zijn vrouw en kinderen wél in ons land mogen blijven.

Ouders van leerlingen van basisschool De Westerburcht vinden dit onmenselijk en zijn een petitie gestart. Zaterdagmiddag is er een manifestatie in Eelde-Paterswolde.'Wij kunnen niet geloven dat Wagif na zoveel jaar terug moet naar Azerbeidzjan', vertelt organisator en mede-ouder Christel Koperberg. 'Wij vinden het heel belangrijk om heel veel handtekeningen te verzamelen om het verzoek dat de burgemeester heeft ingediend extra kracht bij te zetten.'Burgemeester Marcel Thijsen heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff vorige maand verzocht het besluit om Wagif Faredzjualev terug te sturen naar Azerbeidzjan te herzien. Vooralsnog zonder succes. Zijn vrouw Gunel en kinderen Fahrad en Leyla hebben de Nederlandse nationaliteit en mogen blijven.'Wij vinden dat hij moet blijven', stelt Koperberg. 'Het zijn gewoon Eeldenaren. Wagif is compleet geïntegreerd, hij spreekt Nederlands, hij is een van ons. Hij kan gewoon niet terug.'Volgens Koperberg is er in Eelde een collectieve bezorgdheid en strijdlustigheid. 'Met elkaar willen we er alles aan doen om hem hier te houden.'De manifestatie, die om half twee begint op het kampje in Eelde nabij museum De Buitenplaats, is bedoeld om een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag, vertelt Koperberg. 'Het wordt een mooie bijeenkomst met muziek, de leerlingen zingen een lied, er komt een bekende goochelaar optreden, en er komt een symbolisch moment waarop de kerkklokken gaan luiden en we ons met z'n allen zo hard mogelijk laten horen zodat meneer Dijkhoff in Den Haag ons ook kan horen. Daarna overhandigt Wagif alle handtekeningen aan de burgemeester.'