'Overlijden Jan Kruis is een gevoelig verlies'

Het overlijden van striptekenaar Jan Kruis is een gevoelig verlies voor het Nederlands Stripmuseum in Groningen. 'Jan was een heel belangrijke figuur voor het museum', zegt collegas-triptekenaar Frans Le Roux.

De Groningse striptekenaar was samen met Kruis en anderen nauw betrokken bij de totstandkoming van het museum, dat in 2004 opende. 'Zelf zei hij altijd: Ik ben de bok die ze voor de wagen hebben gespannen. Hij was de grote trekker. Met Jan Kruis heb je natuurlijk een kanon in huis.''Niet alleen vanwege zijn naam, maar ook door zijn inzet om het initiatief van de grond te krijgen. Vooral in de eerste jaren, maar ook in de tijd daarvoor. We zien tien jaar bezig geweest.''Het was een man met een heel goed gevoel voor wat het publiek belangrijk en interessant vindt. Jan, Jans en de kinderen is niet voor niets zo'n populaire strip geworden.'Le Roux kende Kruis goed. 'Hij heeft al zeker tien jaar geleden kanker gekregen, dat is op en neer gegaan. Vorige week had ik hem nog even aan de telefoon. Je dacht wel elke keer: 'Zou dit het laatste gesprek zijn?' Jan wist ook dat hij nog maar weinig tijd had. Daar ging hij fantastisch mee om, moet ik zeggen.'