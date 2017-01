Lopend Vuur: Het komt vast goed met Trump

Donald John Trump wordt vandaag beëdigd als de 45ste president van de Verenigde Staten. De republikein is daarmee de opvolger van democraat Obama, die Amerika acht jaar leidde.

De ogen van de hele wereld zijn gericht opTrump, die soms als een olifant door de porseleinkast gaat en niet overal vrienden maakt. Sommigen houden hun hart vast.Hoe denk jij daarover? Ben jij bevreesd of zal het allemaal wel meevallen en komt het best goed met Trump?