Arjen Lubach maakt ook carrière als dj

Hij had al een Zilveren Nipkowschijf voor zijn werk als tv-maker. Nu maakt Arjen Lubach uit Lutjegast ook furore als dj.

Lubach tekende samen met Sacha Harland een contract bij boekingskantoor ACE Agency en kan nu over de hele wereld geboekt worden.Lubach en Sacha Harland vormen samen The Galaxy. Ze draaiden onder meer op de bekende dancefestivals Tommorowland en Mysteryland.Aanvankelijk stond Lubach in het diepste geheim achter de draaitafels bij The Galaxy. Hij maakte vorig jaar zomer in een video zijn rol bekend.Bij het Amsterdamse boekingskantoor ACE Agency staan wereldsterren als Martin Garrix en Afrojack onder contract. Garrix werd in oktober vorig jaar uitgeroepen tot beste DJ van de wereld en kreeg vorige week tijdens Eurosonic Noorderslag de Popprijs