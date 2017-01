Stad trekt steeds meer toeristen

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

De stad Groningen trok vorig jaar opnieuw meer toeristen. 'Groningen is meer in trek als bestemming, wordt meer gezocht en beter gevonden', zegt Hans Poll van Marketing Groningen.

Verschillende musea en culturele instellingen in Stad meldden afgelopen weken een stijging in hun bezoekersaantallen. Het bezoek aan de VVV-winkel en de Martinitoren steeg naar 310.000 voor de winkel en 66.000 beklimmers van de toren.



Recordaantal

Het Groninger Museum trok in 2016 mede door de Bowie-tentoonstelling 290.000 bezoekers, een recordaantal sinds 2002 met de tentoonstelling Ilja Repin – Het Geheim van Rusland. Het bezoek aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum is ook gestegen naar 35.900 bezoekers, 1500 meer dan in 2015.



Positieve ontwikkeling

Marketing Groningen ziet de positieve ontwikkeling ook terug in het aantal bezoekers op de toeristische websites. De websites trokken ruim 600.000 bezoekers meer dan vorig jaar en bereikten daarmee ruim 1,7 miljoen mensen.

