Sørloth start ook tegen Vitesse in de basis

Alexander Sørloth begint ook tegen Vitesse in de basis van FC Groningen. Hans Hateboer keert terug van een schorsing.

De terugkeer van de verdediger uit Beerta betekent dat Desevio Payne weer op de bank plaatsneemt. Payne bekroonde zijn basisplek van vorige week tegen Heracles Almelo met een doelpunt.Tom van Weert ontbreekt net als tegen Heracles Almelo. De spits traint wel weer mee, maar is nog niet volledig fit. Jason Davidson is herstellende van de griep. Zijn inzetbaarheid is nog onzeker.Hedwiges Maduro, Martijn van der Laan en Danny Hoesen zitten in elk geval niet bij de selectie. Ze mogen allen vertrekken. Hoesen is dicht bij een overgang naar San Jose Earthquakes.Dankzij de 4-1 zege in Almelo tegen Heracles bezet de FC momenteel de negende plek in de eredivisie. Mocht Fabers equipe met twee goals verschil winnen van Vitesse dan passeert FC Groningen de Arnhemmers op de ranglijst.FC Groningen treft met Arnold Kruiswijk een oude bekende. De Damster speelde 172 keer in het groenwit. Namens Vitesse speelt hij zaterdagavond naar verwachting in Groningen zijn 300ste wedstrijd in de eredivisie.Hierin scoorde hij nog nooit. Nou ja, wel één keer in eigen doel. In wat toen nog de Euroborg heette leidde een misverstand met doelman Bas Roorda tot de snelste eigen goal ooit in de eredivisie, na negentien seconden.FC Groningen-Vitesse is live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 20.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel zaterdag te volgen via het liveblog in de app en op de website.