Lulofs (41) maakt rentree bij Leekster Eagles

(Foto: Archief RTV Noord)

Bas Lulofs trekt vrijdagavond de zaalvoetbalschoenen weer aan. Hij speelt met Leekster Eagles de uitwedstrijd tegen Texel '94.

De inmiddels 41-jarige voetballer maakt na 4 jaar zijn rentree. Vorig seizoen stopte hij als trainer van de club. Lulofs gaat met de eerste selectie mee omdat er een aantal afmeldingen is.



Korte vakantie

De spelersgroep blijft na de wedstrijd op het eiland en reist zaterdag terug. Routinier Lulofs maakt van de gelegenheid gebruik en blijft met zijn gezin nog een dag langer voor een korte vakantie.



Smaak weer te pakken

Lulofs speelde de afgelopen weken in de zaal met GRC Groningen een aantal toernooien en kreeg de smaak weer te pakken. Bij zijn afscheid als trainer had hij aangegeven dat de ploeg altijd een beroep op hem kan doen.



De wedstrijd begint om kwart voor negen. Zowel Leekster Eagles als Texel staat met 18 punten uit 12 wedstrijden in de middenmoot van de Eerste Divisie A.

Door: RTV Noord