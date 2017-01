IJspret duurt voort; hier kun je nog schaatsen

De dooi neemt het langzaam over van de vrieskou. Desondanks zijn de ijsbanen in Engelbert en Leek vrijdag vanaf 13 uur open.

Waar schaatsen op deze ijsbanen veilig is, waarschuwt schaatsbond KNSB voor scheuvelen op open water. 'Dat is echt nog te gevaarlijk', zegt Ramon Kuipers, coördinator natuurijs bij de KNSB.Is de ijsbaan bij jou om de hoek ook geopend? Laat het ons weten via ijsbaan@rtvnoord.nl - Nienoord (Leek) vanaf 13 uur- Engelbert vanaf 13 uur- Noordlaren- Kolham vanaf 13 uur- Stadskanaal Noord, IJsvereniging Eendracht: vanaf 13.30 uurOok vlak over de provinciegrens kan worden geschaatst. Onder andere in Roden, Norg, Veenhuizen en Peize zijn de ijsbanen open.