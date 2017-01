Financiering bevolkingsonderzoek Lifelines nog altijd niet rond

Bevolkingsonderzoek Lifelines kampt nog altijd met geldgebrek. Het is de onderzoekers van Lifelines tot nu toe niet gelukt om voldoende geld te vinden voor een derde onderzoeksronde.

De directie heeft de ondernemingsraad en de vakbonden geïnformeerd. Mogelijk vallen er ontslagen en worden vestigingen gesloten. De deelnemers aan het onderzoek zijn ook ingelicht.De tweede ronde van het langlopende onderzoek onder inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe loopt nog en kan gewoon worden afgerond. Wanneer de derde ronde start, is nog onduidelijk. Lifelines is met de ministeries en de provincies in overleg over de financiering.Bij de nieuwjaarsreceptie van het UMCG vroeg bestuursvoorzitter Jos Aartsen al aandacht voor Lifelines. Zelf kunnen UMCG en Rijksuniversiteit Groningen de organisatie van Lifelines nog even in stand houden, maar het kost miljoenen om de 165.000 deelnemers opnieuw langs te laten komen voor onderzoek, vragenlijsten en testen.