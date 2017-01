Etappeschema Healthy Ageing Tour 2017 is bekend

(Foto: RTV Noord/Frank Veenhof)

Het etappeschema van de Healthy Ageing Tour 2017 is bekendgemaakt. De meerdaagse internationale wielerkoers voor vrouwen die door onze provincie voert, wordt van 5 tot en met 9 april gereden.

De start van de wielerronde is in Leek. Hier wordt begonnen met een individuele tijdrit. De start en finish van de zesde en laatste etappe vindt plaats op het Duitse eiland Borkum.



Internationale toppers

Jaarlijks staan er internationale toppers aan de start van de wedstrijd. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar de Nederlandse Ellen van Dijk. Naast de elite-wedstrijd is er ook een wedstrijd voor juniores. Deze gaat over vier etappes.



De Healthy Ageing Tour stond voorheen bekend als de Energiewacht Tour. Deze sponsor maakte eerder bekend na zes jaar te stoppen. Healthy Ageing heeft zich voor de komende drie jaar aan de koers verbonden.



Etappeschema Healthy Ageing Tour Elite-vrouwen:

Woensdag 5 april: Etappe 1a: proloog Leek (16,9 km)

Woensdag 5 april: Etappe 1b: Grijpskerk-Zuidhorn (77,6 km)

Donderdag 6 april: Etappe 2: Ploegentijdrit Baflo (19,6 km)

Vrijdag 7 april: Etappe 3: Musselkanaal-Stadskanaal (154,4 km)

Zaterdag 8 april: Etappe 4: Finsterwolde-Finsterwolde (126,6 km)

Zondag 9 april: Etappe 5: Borkum-Borkum (117,9 km)



Etappeschema Healthy Ageing Tour Junior-vrouwen:

Woensdag 5 april: Etappe 1: proloog Leek (3,4 km)

Donderdag 6 april: Etappe 2: Baflo-Baflo (78,2 km)

Vrijdag 7 april: Etappe 3: Stadskanaal-Stadskanaal ( 66,5 km)

Zaterdag 8 april: Finsterwolde-Finsterwolde (94,7 km)

Door: RTV Noord Correctie melden