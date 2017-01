Lentis moet bezuinigen; kliniek Winschoten krimpt in

De Lentis-kliniek in Winschoten krimpt in. Het aantal bedden wordt de komende tijd afgebouwd. Dat bevestigt woordvoerder Gerke Terpstra van de ggz-instelling.

Lentis heeft de exacte financiële cijfers nog niet op een rijtje, zegt Terpstra, maar de instelling houdt rekening met een verlies van vier miljoen euro. Voor de kliniek in Winschoten betekent dit dat er twintig bedden verdwijnen.'We gaan minder klinische opnamen doen', zegt Terpstra. 'Maar we gaan de ambulante zorg, bij de cliënten thuis, intensiever maken.' Lentis zegt op die manier ook landelijk beleid uit te voeren.In Winschoten worden volgens de Lentis-woordvoerder ook mensen van buiten de regio opgevangen. 'Dus met het lagere aantal bedden, gaan we mensen die niet uit die regio komen waar nodig in Groningen en Zuidlaren opvangen.'Op de vraag of de bezuiniging personele gevolgen heeft, zegt Terpstra dat er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. 'Dat staat ook in ons sociaal plan.' Voor een deel van het personeel kan dat volgens de woordvoerder wel betekenen dat ze op andere locaties van Lentis aan het werk moeten.De vakbond heeft intussen ook contact gehad met Lentis, zegt FNV-bestuurder Harma Schrage. 'En we zitten eind deze maand om tafel met Lentis om te kijken hoe zij het sociaal plan gaan uitvoeren', aldus Schrage. 'Want het plan loopt tot 2018 en tot die tijd mogen er geen gedwongen ontslagen vallen. Maar we willen wel weten hoe ze mensen dan naar ander werk begeleiden.'