Stripmuseum eert Kruis met herdenkingshoek

Het Nederlands Stripmuseum in Groningen richt een herdenkingshoek in voor de donderdag overleden tekenaar en schilder Jan Kruis, die vooral bekend is van de strip Jan, Jans en de kinderen.







Onder die schilderijen zijn onder meer een portret van collega Marten Toonder en vier metersgrote schilderijen van Jan, Jans en de Kinderen.



Behalve tekeningen van Kruis' beroemdste striphelden, heeft het museum ontwerpen voor reclames en illustraties die Kruis in het begin van zijn loopbaan maakte. Het Stripmuseum wil de herdenkingshoek dit weekeinde gereed hebben.



