Noordelijke omroepen werken weer mee aan het lijsttrekkersdebat

RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân gaan zich weer inhoudelijk bemoeien met het Noord-Nederlands verkiezingsdebat, op 8 februari. Dat is de uitkomst van overleg met het organiserende Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De omroepen zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van het debat.

Over dat laatste punt was ophef ontstaan. De omroepen vonden dat hun verantwoordelijkheid. SNN wilde als organisator van het debat het deelnemersveld mede bepalen. Daarop trokken de drie omroepen hun medewerking in.Nu de kou uit de lucht is, wordt er weer samengewerkt. 'Het gezamenlijke doel blijft ongewijzigd: een debat voor de kijkers van de regionale zenders tussen de landelijke lijsttrekkers over actuele onderwerpen die het Noorden en de Noorderlingen raken', laten SNN en de drie omroepen in een verklaring weten.'We gaan er met zijn allen een heel goed lijsttrekkersdebat voor Noord-Nederland van maken', zegt hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord. 'Er zijn nu geen restricties en discussiepunten meer, het is helder dat de omroepen inhoud en samenstelling bepalen. Dat is een goede zaak.'Het lijsttrekkerdebat is op 8 februari live te volgen op RTV Noord.