Haandrikman: 'Gouden RadioRing is een fantastische afsluiting'

Zijn radioprogramma Helemaal Haandrikman stopte onlangs. Toch werd de show van Bert Haandrikman bekroond met de Gouden RadioRing voor 'Beste Programma'. 'Alle stemmers, ook in het Grunneger laand, bedankt. Dit vergeet ik nooit.'

'Dit is de allermooiste prijs die ik ooit heb gewonnen', zegt de oud-presentator van RTV Noord de dag na het winnen van de prijs.'De luisteraars zijn mij trouw gebleven ondanks dat mijn dagelijkse programma is gestopt. Dat merk ik ook op Facebook. Mensen schrijven nog steeds berichtjes, of ik nu uitzend of niet. Dat is wel een van de geheimen.'Na het schrappen van Helemaal Haandrikman kreeg de presentator duizenden reacties. 'Dan voel je wel aankomen dat mensen op je gaan stemmen. Het is een soort statement en dat geeft een extra lading aan de prijs.''Het is nu mooi afgerond. Helemaal Haandrikman heeft vier jaar bestaan en ik won twee keer de Zilveren RadioSter voor beste radioman. Als je dan eindelijk wordt beloond met de Gouden RadioRing, dan is dat een fantastische afsluiting. Het was nu of nooit.'De prijs kent nog een Gronings tintje. Voormalig RTV Noord-producer Myrthe Klaus werkt in Hilversum samen met Haandrikman. Zij produceerde het prijswinnende Helemaal Haandrikman.