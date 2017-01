Wie ging ervandoor met 21 alpaca's?

Bij een boerenbedrijf in Westerlee zijn vannacht 21 alpaca's gestolen. Het gaat om zeventien volwassen dieren en vier jongen.

De dieren stonden in een weiland naast het bedrijf aan de Hoofdweg. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe een aantal personen de dieren met behulp van een touw opdrijven en wegvoeren.



De daders vernielden een hek om de dieren mee te kunnen nemen. Door sporen in het grasland is te zien dat ze een wagen klaar hadden staan bij het hekwerk.



Huacaya-alpaca kost 2000 euro

De dieren zijn eigendom van de familie Moed. Die fokt deze alpaca's van het Huacaya-ras voor de handel. Een Huacaya-alpaca kost ongeveer 2000 euro. Eigenaar Jeroen Moed: 'Ik heb geen idee wie erachter deze diefstal zit. Misschien zijn ze wel richting Oost-Europa gegaan, maar dat is pure speculatie.'



De familie heeft bij de politie aangifte gedaan van de diefstal.

