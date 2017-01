PvdA ergert zich aan toerismecampagne

De toerismevisie van het provinciebestuur zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij Gert Engelkens, de voorzitter van de PvdA-Statenfractie. De uitgangspunten zijn het probleem niet, maar in de marketingcampagne kan hij zich niet vinden.

In die campagne wordt vooral gemikt op hoogopgeleide toeristen. 'Daar erger ik me aan', zegt Engelkens. 'Alsof de lager opgeleide toeristen, als we al zo mogen spreken, onze cultuur, Bourtange of de Waddenzee niet mooi zouden vinden.''Het marketingbureau zal er heus over nagedacht hebben, maar volgens mij staan ze dan niet met hun beide poten in de klei. De samenleving zit heel anders in elkaar.'Engelkens wil dat de provincie zich richt op de toerist die de Groninger cultuur, natuur en gezelligheid leuk vindt. 'Dat zijn nu ook de uitgangspunten, maar dan doet het er niet toe of iemand hoog of laag opgeleid is, man of vrouw.''Kom vooral deze kant op', besluit Engelkens, zich richtend tot de potentiële toerist. 'We hebben genoeg te bieden hier.'