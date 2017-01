Stollenga bloeit helemaal op in schaatsgewest

(Foto: Still NOS Studio Sport)

Vier jaar geleden zat de schaatscarrière van Esmé Stollenga op dood spoor. Door rugproblemen leek er een streep door een mooie toekomst te gaan. Stollenga had er eigenlijk geen geloof meer in dat het goed zou komen.

De sprintster rijdt tegenwoordig tijden waaraan ze zelfs niet durfde te denken in haar stoutste dromen. Ze rijdt de laatste weken haar persoonlijke records op de 500 en 1000 meter aan flarden. Zaterdag begint voor haar de NK Sprint. Haar doel is de top-tien.



Olympische Spelen

Stiekem droomst Stollenga ook al van de Olympische Spelen. Of dat realistisch is moeten de komende jaren uitwijzen. 'Nu het zo goed gaat kies ik natuurlijk voor het schaatsen', zegt ze na een korte training op het ijs van Kardinge in Groningen. Stollenga studeert ook nog en werkt in een verpleeghuis.



'Bijeengeraapt zootje'

Haar coach Ernstjan van Dam vindt ook dat ze nu volledig voor haar schaatscarrière moet gaan. 'Als je nu al tiende wordt op de 1000 meter bij het NK, dan kan je zeker de nationale top halen.' Van Dam is trainer van het gewest Groningen/Drenthe. Hij werkt met een 'bijeengeraapt zootje schaatsers', zoals zijn selectie getypeerd wordt. Maar wel talenten, waar Stollenga één van is. Van Dam kent haar al langer en zag voorlopig als enige haar potentie.



Nog geen aanbieding

Normaal gesproken zal Stollenga op termijn vanuit het schaatsgewest doorstromen naar een commerciële ploeg. Een aanbieding heeft ze nog niet op zak. 'Dat komt ook omdat de Olympische Spelen volgend jaar zijn. Teams zullen daarom niet zo snel iemand aantrekken.' zegt ze.



Het liefst blijft ze de komende tijd voor het gewest rijden. De plek waar ze een zeer sterke comeback maakt.

Door: RTV Noord Correctie melden