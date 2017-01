Ronald op bezoek bij Lammert Grofsmid

Lammert Grofsmid, wereldberoemd door het programma Man Bijt Hond, krijgt weer een eigen realitysoap. Dit keer niet op de landelijke televisie, maar op YouTube.

Maker van de serie is Patrick Koning uit Nieuw Scheemda. Hij filmt het dagelijks leven van Lammert met zijn mobiele telefoon.Ronald ging bij Lammert op bezoek om de opname van een aflevering mee te maken. En Ronald viel gelijk met de neus in de boter. Want Lammert zijn parkiet was ontsnapt…