Freek de Jonge live op internet bij RTV Noord

De slotmanifestatie van Freek de Jonges tour door Groningen is vrijdagavond live te volgen via de online-kanalen van RTV Noord.

De bijeenkomst in de Oosterpoort is te zien via de website, de app en Facebook van RTV Noord. Diverse artiesten maken hun opwachting, waaronder Bert Visscher en Arnold Veeman.Cabaretier Freek de Jonge tourde deze week met zijn vrouw Hella door Groningen om aandacht te vragen voor de aarbevingsproblemen. Hij sprak onder anderen met bewoners en beleidsmakers, onder de noemer 'Nederland, laat Groningen niet zakken!'.De uitzending begint rond kwart over acht. De Oosterpoort is uitverkocht.