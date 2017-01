Stadjer maakt vlogs voor Defensie

(Foto: RTV Noord)

Vloggen, daar is goed geld mee te verdienen. Vraag maar aan populaire vloggers als Enzo Knol of Stuk TV. Jongeren smullen ervan en de 'videodagboeken' op YouTube schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. Sinds een paar weken heeft ook Defensie zijn eigen vlog, gemaakt door een 24-jarige Stadjer.

Soldaat Melvin van Kampen, gelegerd in Havelte, maakt de filmpjes, samen met een bevriende collega. Hij werd geïnspireerd door zijn zusje.



'Zij is een fanatiek volger van vlogs en bracht mij op een idee. Defensie had nog geen vlog. Ik ben toen naar de communicatieafdeling gestapt en we hebben een paar proeffilmpjes gemaakt. Ik had hiervoor nog nooit een vlog gemaakt!'



Elke donderdag

De proeffilmpjes vielen zo in de smaak, dat Melvin de afgelopen tijd zes vlogs heeft gedraaid op Curaçao en Bonaire. Elke donderdag komt een nieuw filmpje op het YouTube-kanaal van Defensie te staan.



'Ik vind de eerste drie filmpjes goed gelukt. De eerste twee vlogs zijn bekeken door twaalf- tot veertienduizend mensen, en sinds gisteren staat ook het derde filmpje online. Ik krijg er leuke reacties op. Zo werd ik al herkend in de fitness.'



Wervingscampagne?

Volgens het ministerie van Defensie is het niet het doel om met de filmpjes nieuw personeel onder jongeren te werven.



'We willen met de vlogs vooral inzicht geven in het werk van Defensie en het draagvlak voor ons werk te vergroten', zegt woordvoerder Suzanne Damstra. 'We proberen Melvin daarbij zo vrij mogelijk te laten.'



Niet te grof

Iets dat door Melvin wordt beaamd: 'Ik probeer de vlogs zo realistisch mogelijk te maken, maar de filmpjes worden van tevoren natuurlijk wel gecontroleerd. Onder meer op taalgebruik, dat mag niet te grof zijn. "Fucking vet" wordt er bijvoorbeeld uitgehaald.'



Voor de Stadjer zijn de vlogs een mooie kans om ook elders binnen Defensie zijn licht op te steken. 'Ik ga binnenkort filmen bij een grote oefening in Polen. En er zijn plannen om ook bij de luchtmacht en marine te filmen.'



Melvin hoopt bovendien nog eens te kunnen filmen in oorlogsgebieden: 'Ik ben nog nooit uitgezonden geweest, maar ik zou graag eens op missie gaan.'

Door: RTV Noord Correctie melden