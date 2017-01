Metamorfose in Pieterburen: witte pup blijkt zwarte zeehond

Een zwarte zeehond in de opvang is voor Zeehondencentrum Pieterburen geen unicum, maar toch is zeehond Walt een bijzondere gast.

Het diertje raakte samen met een groot aantal andere pups tijdens de winterstormen verweesd en werd opgevangen in Pieterburen. Tot grote verrassing van de verzorgers kwam afgelopen week onder de witte babyvacht een pikzwarte zeehond tevoorschijn.



Melanisme

Walt heeft melanisme, een zeldzame afwijking waarbij sprake is van een overexpressie van pigment. Melanisme is de tegenhanger van albinisme en is ook bekend bij zwarte panters. Het centrum begint een genetisch onderzoek in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen.



Zodra Walt uit de quarantaine-fase van de opvang is, zal hij ook voor het publiek te zien zijn.

Door: RTV Noord