Gert Heerkes gaat avontuur aan in China

Gert Heerkes maakt zich op voor een avontuur in China. De jeugdtrainer en hoofd jeugdopleidingen van FC Emmen vertrekt per 1 februari naar het verre Oosten.

Voor welke club Heerkes gaat werken, is nog niet bekend. Dat meldt RTV Drenthe. Heerkes zou tot aan het einde van dit seizoen bij FC Emmen blijven, maar had de afspraak met de club dat hij tussentijds weg kon. Dit was een van de opties die met de club is besproken, nadat bekend werd dat FC Emmen het contract met Heerkes niet verlengde.Voor Heerkes is de reis naar China zijn tweede avontuur in het land. De inwoner van Hardenberg was de laatste trainer van SC Veendam in het betaalde voetbal. Bij FC Emmen werkte hij vorig seizoen als interim-trainer met oud-Veendammers Sander Rozema, Tom Overtoom en Marnix Kolder.