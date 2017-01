Bosker is dicht bij deelname aan wereldbeker

(Foto: Archief RTV Noord)

Marcel Bosker staat na de eerste dag van het NK Allround in Heerenveen op de vierde plaats. Hij reed voor het eerst bij de senioren naar het podium op een afstand.

De Groninger pakte een zilveren medaille op de vijf kilometer.



Goede uitgangspositie

Bosker begon het toernooi sterk op de 500 meter, zijn minste afstand van de vier. De 37.31 betekende voor hem een goede uitgangspositie voor de vijf kilometer. In een zeer vlakke race reed hij naar een nieuw persoonlijk record van 6.24.76. Een verbetering van meer dan een seconde.



Bosker ligt met zijn voorlopig vierde plaats in het klassement op koers voor deelname aan de wereldbekerwedstirjd in Berlijn van volgende week.



Goed NK

Ook Chris Huizinga uit Garnwerd is met een goed NK bezig. Na twee afstanden staat de debutant op de vijfde plaats. Hij reed zowel op de 500 meter als vijf kilometer een nieuw persoonlijk record.

Door: RTV Noord