Haalbaarheid centrumplan Marum weer stapje dichterbij na nieuwe ontwikkelingen

De realisatie van het centrumplan in Marum is weer een stapje dichterbij gekomen. De projectontwikkelaar die het gedeelte van de supermarkt wil realiseren, wil nu ook de grondpositie van De Hoorn overnemen.

In de gesprekken met de gemeente Marum zijn daar wel twee voorwaarden aan verbonden. In de principeovereenkomst is opgenomen dat de gemeente de mogelijkheid heeft om tot 1 april zorgaanbieders of investeerders te vinden. Lukt dat niet, dan heeft de projectontwikkelaar het recht om maximaal 30 appartementen te bouwen die bestemd zijn voor de vrije sector, voor zowel huurders als kopers.Daarbij is bedongen dat de appartementen niet concurrerend mogen zijn met de 19 levensloopbestendige woningen van woningcorporatie Wold&Waard.