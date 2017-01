Helaas: Livestream Freek de Jonge gaat toch niet door

(Foto: RTV Noord)

De livestream die RTV Noord vanavond zou uitzenden van de slotmanifestatie van Freek de Jonge in de Oosterpoort gaat niet door.

Door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk om de bijeenkomst live uit te zenden via de site, app en Facebook.



Excuses

Dat is weliswaar buiten onze schuld, maar we hebben mensen wel blij gemaakt met een dode mus. We hadden het zelf ook graag anders gezien, onze welgemeende excuses.

