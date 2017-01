Wierden en Borgen gaat huurwoningen bouwen in gemeente Bedum

Het gemeentehuis van Bedum (Foto: Google Maps)

Woningstichting Wierden en Borgen is voornemens te investeren in nieuwbouw in Bedum en Onderdendam.

In Bedum gaat het om twaalf levensloopwoningen, als onderdeel van het project Bederawalda aan De Vlijt in Bedum. Daartegenover staat de sloot van het oude woongebouw van 28 woningen. In 2018 moeten daar 30 seniorenappartementen in de plaats komen.



Bedum in trek

Aan de Folkerdastraat in Bedum gaat het om negen nieuwe woningen, terwijl er in Onderdendam zes nieuwe woningen worden gebouwd. Volgens Wierden en Borgen is er voldoende animo voor de huurwoningen. 'Bedum is gewild', zegt directeur Rinze Kramer.

Door: RTV Noord Correctie melden